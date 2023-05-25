Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Более 900 миллионов поездок совершили пассажиры с момента запуска МЦК. О новых рекордах на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Первые составы по Московскому центральному кольцу отправились в сентябре 2016 года. И с тех пор линия пользуется популярностью. Привычные маршруты изменили свыше трех миллионов жителей столицы.

Самыми популярными станциями стали Нижегородская, Площадь Гагарина и Ростокино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.