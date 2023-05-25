Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:00

Транспорт

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Собянин поздравил столичных предпринимателей с наступающим профессиональным праздником

Собянин утвердил проект комплексного развития участка в Южнопортовом районе

Собянин: строительство первого участка Троицкой линии метро завершится в 2024 году

Новости часа: Патрушев заявил о дефиците продуктов в отдельных регионах мира

Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Более 900 миллионов поездок совершили пассажиры с момента запуска МЦК. О новых рекордах на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Первые составы по Московскому центральному кольцу отправились в сентябре 2016 года. И с тех пор линия пользуется популярностью. Привычные маршруты изменили свыше трех миллионов жителей столицы.

Самыми популярными станциями стали Нижегородская, Площадь Гагарина и Ростокино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика