Собянин утвердил проект комплексного развития участка в Южнопортовом районе

На юге Москвы вместо устаревших складов появятся предприятия легкой и электронной промышленности, а также торговый центр, кафе и отделения банков. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, для этого реорганизуют участок площадью около 16 гектаров вдоль Волгоградского проспекта.

Как отметил мэр столицы, всего в Москве существует 30 активных проектов комплексного развития территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.