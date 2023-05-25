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Собянин утвердил проект комплексного развития участка в Южнопортовом районе

Собянин утвердил проект комплексного развития участка в Южнопортовом районе

Собянин: строительство первого участка Троицкой линии метро завершится в 2024 году

Новости часа: Патрушев заявил о дефиците продуктов в отдельных регионах мира

Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

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Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Новости часа: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Собянин: ежедневно по МЦК в среднем совершается свыше 540 тысяч поездок

На юге Москвы вместо устаревших складов появятся предприятия легкой и электронной промышленности, а также торговый центр, кафе и отделения банков. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, для этого реорганизуют участок площадью около 16 гектаров вдоль Волгоградского проспекта.

Как отметил мэр столицы, всего в Москве существует 30 активных проектов комплексного развития территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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