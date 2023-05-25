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Транспорт

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Новости часа: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

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Более 900 миллионов поездок совершили пассажиры с момента запуска МЦК. О новых рекордах на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Первые составы по Московскому центральному кольцу отправились в сентябре 2016 года, с тех пор линия пользуется большой популярностью. Привычные маршруты изменили свыше трех миллионов жителей столицы.

Каждый день москвичи пользуются МЦК свыше 500 тысяч раз. А самыми популярными станциями стали Нижегородская, Площадь Гагарина и Ростокино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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