12:45Общество
Новости часа: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый рекорд поставлен на МЦК. Пассажиры совершили более 900 миллионов поездок с момента запуска, рассказал Сергей Собянин.
Ситуация с корью в России стабилизировалась, заболеваемость снижается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Единые подходы к начислению зарплат учителям примут в новом учебном году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.