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12:45

Общество

Новости часа: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Новости часа: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Собянин: ежедневно по МЦК в среднем совершается свыше 540 тысяч поездок

Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" в столице

Собянин сообщил, что Москва стала победителем премии Annual Investment Meeting

"Мой район. Навигатор": благоустройство Цветного бульвара продолжается в Москве

Собянин: выручка компаний креативной сферы в Москве за три года выросла почти в 1,5 раза

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке столичных предпринимателей в креативной сфере

Собянин: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке предпринимателей творческих профессий

Собянин рассказал о возможностях Центра театра и кино на Поварской после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый рекорд поставлен на МЦК. Пассажиры совершили более 900 миллионов поездок с момента запуска, рассказал Сергей Собянин.

Ситуация с корью в России стабилизировалась, заболеваемость снижается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Единые подходы к начислению зарплат учителям примут в новом учебном году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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