Собянин сообщил, что Москва стала победителем премии Annual Investment Meeting

Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Премия вручается ежегодно в Объединенных Арабских Эмиратах. В ней участвуют крупные инвесторы и предприниматели со всего мира. Условия для бизнеса в Москве выгодны не только российским, но и иностранным инвесторам. Город уже привлек более 250 миллиардов долларов зарубежных вложений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.