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Экономика

Собянин сообщил, что Москва стала победителем премии Annual Investment Meeting

Собянин сообщил, что Москва стала победителем премии Annual Investment Meeting

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Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Премия вручается ежегодно в Объединенных Арабских Эмиратах. В ней участвуют крупные инвесторы и предприниматели со всего мира. Условия для бизнеса в Москве выгодны не только российским, но и иностранным инвесторам. Город уже привлек более 250 миллиардов долларов зарубежных вложений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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