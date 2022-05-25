Собянин объявил об амнистии по связанным с ковидными ограничениями штрафам

В Москве объявили ковидную амнистию. Взыскание штрафов прекратят, гражданам и бизнесу выделят субсидии. Об этом заявил Сергей Собянин.

Центробанк 26 мая проведет внеочередное заседание по ключевой ставке, сообщил регулятор.

Великобритания выдала лицензию на продажу футбольного клуба "Челси", который принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу.