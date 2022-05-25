Собянин объявил амнистию по ковидным штрафам

10:15
Власти Москвы объявили ковидную амнистию. В столице прекратят взыскание штрафов за нарушение ограничений из-за коронавируса. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.
Мэр отметил, что сейчас перед городом стоят другие вызовы и проблемы. Заметно падение реальных доходов граждан. Поэтому и принято решение об амнистии. Она вступает в силу 1 июня 2022 года.
Выписанные ранее штрафы за нарушение ковидных ограничений взыскивать больше не будут. А тем, кто уже заплатил штраф, вернут деньги. Субсидии для компенсации предоставят в центрах госуслуг "Мои Документы" не позднее 31 декабря. Чтобы получить субсидию, нужно иметь постановление о назначении административного наказания и документ, который подтверждает оплату штрафа. При этом под амнистию не подпадают штрафы, выписанные за нарушение режима изоляции.
Всего же власти Москвы прекратят взыскание или возвратят по амнистии более 13,5 миллиарда рублей за нарушение ковидных ограничений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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