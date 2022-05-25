Собянин объявил ковидную амнистию с 1 июня

Сергей Собянин принял решение о ковидной амнистии с 1 июня.

Мэр отметил, что органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. Он считает, что этого делать не следует. Сегодня – другие вызовы и проблемы.

Собянин добавил, что правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. В общей сложности в столице прекратят взыскание или возвратим порядка 13,5 миллиарда рублей.