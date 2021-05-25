Собянин открыл выставку "Московская реновация: шаг в будущее"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в здании нижней палаты российского парламента выставку "Московская реновация: шаг в будущее".

На семи светодиодных экранах посетители могут увидеть карту программы и рассмотреть интерьеры новых квартир и детали благоустройства дворов.

Мэр рассказал о том, как проходит программа реновации в Москве. По его словам, 13 новостроек передали под заселение с начала года.

Председатель Госдумы также отметил, что опыт программы нужно распространить и на регионы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.