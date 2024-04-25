Новости часа: в Даниловском районе Москвы будут построены школа и детский сад

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый городской квартал построят в Даниловском районе столицы. В нем возведут школу и детский сад. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичи могут заморозить годовой проездной для общественного транспорта на майские праздники, рассказали в столичном Дептрансе.

Прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров круизного лайнера "Сергей Дягилев", заявили в пресс-службе ведомства.