25 апреля, 17:45Новости
Новости часа: в Даниловском районе Москвы будут построены школа и детский сад
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый городской квартал построят в Даниловском районе столицы. В нем возведут школу и детский сад. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Москвичи могут заморозить годовой проездной для общественного транспорта на майские праздники, рассказали в столичном Дептрансе.
Прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров круизного лайнера "Сергей Дягилев", заявили в пресс-службе ведомства.