Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 17:45

Новости

Новости часа: в Даниловском районе Москвы будут построены школа и детский сад

Новости часа: в Даниловском районе Москвы будут построены школа и детский сад

Собянин рассказал об уникальных методах работы московских реставраторов

Собянин: новый корпус школы № 2083 в ТиНАО откроется к следующему учебному году

Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется более 30 новых школ и детсадов

Новости часа: новый корпус школы № 2083 в ТиНАО откроется к следующему учебному году

Новости часа: 80 объектов образования построят в ТиНАО за два года

Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО

Собянин: в Ново-Переделкине появится спортивный кластер на открытом воздухе

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе платных парковок в майские праздники

Новости часа: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый городской квартал построят в Даниловском районе столицы. В нем возведут школу и детский сад. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичи могут заморозить годовой проездной для общественного транспорта на майские праздники, рассказали в столичном Дептрансе.

Прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров круизного лайнера "Сергей Дягилев", заявили в пресс-службе ведомства.

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