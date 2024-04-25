Новости часа: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На западе Москвы планируют обновить пять крупных общественных пространств. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Коммунальный флот приступил к дежурству на Москве-реке и Яузе, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

200 педагогов московских колледжей пройдут обучение в сфере искусственного интеллекта, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.