Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

Новости

25 апреля, 13:00

Новости

Новости часа: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Новости часа: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Новости часа: сбалансированный городской квартал появится в Даниловском районе Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Даниловском районе

Собянин: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Собянин: с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 11 мая парковка в Москве будет бесплатной

Новости часа: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Москвичам рассказали о главных новостях 24 апреля

Новости часа: с москвичами обсудят концепции благоустройства общественных пространств

Новости часа: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

Собянин: круизные теплоходы пойдут в этом сезоне по новым маршрутам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На западе Москвы планируют обновить пять крупных общественных пространств. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Коммунальный флот приступил к дежурству на Москве-реке и Яузе, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

200 педагогов московских колледжей пройдут обучение в сфере искусственного интеллекта, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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