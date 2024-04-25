Новости часа: сбалансированный городской квартал появится в Даниловском районе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Даниловском районе Москвы появится еще один сбалансированный городской квартал. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице проверили мосты и тоннели на маршруте следования техники на парад по случаю Дня Победы. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Июньское тепло пришло в столицу. В четверг, 25 апреля, ожидается 20 градусов тепла. Об этом заявили синоптики.