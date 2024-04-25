Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

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25 апреля, 12:00

Новости

Новости часа: сбалансированный городской квартал появится в Даниловском районе Москвы

Новости часа: сбалансированный городской квартал появится в Даниловском районе Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Даниловском районе

Собянин: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Собянин: с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 11 мая парковка в Москве будет бесплатной

Новости часа: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Москвичам рассказали о главных новостях 24 апреля

Новости часа: с москвичами обсудят концепции благоустройства общественных пространств

Новости часа: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

Собянин: круизные теплоходы пойдут в этом сезоне по новым маршрутам

Собянин: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Даниловском районе Москвы появится еще один сбалансированный городской квартал. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице проверили мосты и тоннели на маршруте следования техники на парад по случаю Дня Победы. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Июньское тепло пришло в столицу. В четверг, 25 апреля, ожидается 20 градусов тепла. Об этом заявили синоптики.

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