Собянин: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Пять крупных общественных пространств благоустроят на западе Москвы в 2024 году. О ближайших планах в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

В частности, коммунальщики приведут в порядок территорию между Осенней улицей и Рублевским шоссе. Там появится зеленое пространство с удобными дорожками, парковыми качелями, скамейками и современными уличными фонарями.

А в Ново-Переделкине на Лукинской улице возведут спортивный кластер. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.