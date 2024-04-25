25 апреля, 08:45Новости
Собянин: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств
Пять крупных общественных пространств благоустроят на западе Москвы в 2024 году. О ближайших планах в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.
В частности, коммунальщики приведут в порядок территорию между Осенней улицей и Рублевским шоссе. Там появится зеленое пространство с удобными дорожками, парковыми качелями, скамейками и современными уличными фонарями.
А в Ново-Переделкине на Лукинской улице возведут спортивный кластер. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.