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25 апреля, 20:00

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Собянин ввел штрафы для хозяев нежилых домов за нарушение требований по внешнему виду

Собянин ввел штрафы для хозяев нежилых домов за нарушение требований по внешнему виду

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В Москве хозяев нежилых зданий, которые не следят за их внешним видом будут штрафовать. Такой закон подписал Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Нарушителям придется заплатить от двух до 5 тысяч рублей. А если владелец не приводит фасады зданий в порядок, то через два месяца его оштрафуют уже на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

Раньше к ответственности привлекали только должностных и юридических лиц. Штраф для них начинается от 40 тысяч и доходит 500 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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