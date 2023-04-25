Собянин ввел штрафы для хозяев нежилых домов за нарушение требований по внешнему виду

В Москве хозяев нежилых зданий, которые не следят за их внешним видом будут штрафовать. Такой закон подписал Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Нарушителям придется заплатить от двух до 5 тысяч рублей. А если владелец не приводит фасады зданий в порядок, то через два месяца его оштрафуют уже на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

Раньше к ответственности привлекали только должностных и юридических лиц. Штраф для них начинается от 40 тысяч и доходит 500 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.