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17:45

Общество

Собянин рассказал о первых итогах работы проекта "Серебряное наставничество"

Собянин рассказал о первых итогах работы проекта "Серебряное наставничество"

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Проект "Серебряное наставничество" становится все более популярным. О нем в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра, пожилые люди из центров "Московское долголетие" проводят время с детьми, которые остались без попечения родителей. За последний месяц прошло больше 90 таких встреч. Дети получают необходимое общение со взрослыми, внимание и заботу, а взрослые делятся своими знаниями и сами учатся новому, отметил градоначальник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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