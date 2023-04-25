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Новости часа: Собянин вручил выдающимся москвичам государственные и городские награды
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 42 заслуженных москвича получили городские и государственные награды. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Пожароопасную ситуацию в столице перед майскими праздниками смягчат дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ВДВ и авиации России пресекли попытку ВСУ перебросить резервы в Артемовск. Об этом заявили в Минобороны.