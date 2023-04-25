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Новости

16:45

Политика

Новости часа: Собянин вручил выдающимся москвичам государственные и городские награды

Новости часа: Собянин вручил выдающимся москвичам государственные и городские награды

Собянин: летом в Москве будет открыто 136 мест отдыха у воды

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Новости часа: Собянин заявил, что столица достойно проходит все испытания после начала СВО

Новости часа: Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Новости часа: Орешкин анонсировал рост зарплат в РФ по итогам апреля

Собянин рассказал о популярной городской программе поддержки в сфере инноваций

Собянин сообщил, что парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной

Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

Новости часа: Собянин подвел итоги благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 42 заслуженных москвича получили городские и государственные награды. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пожароопасную ситуацию в столице перед майскими праздниками смягчат дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

ВДВ и авиации России пресекли попытку ВСУ перебросить резервы в Артемовск. Об этом заявили в Минобороны.

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