Новости часа: Собянин заявил, что столица достойно проходит все испытания после начала СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва достойно проходит все испытания после начала СВО. Об этом заявил Сергей Собянин.

Причиной пожара в селе в Забайкалье стало короткое замыкание на мебельном комбинате. Это сообщение МВД.

Стоимость самолета МС-21 для российских компаний будет ниже рынка. Об этом заявил руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов.