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Происшествия

Новости часа: Собянин заявил, что столица достойно проходит все испытания после начала СВО

Новости часа: Собянин заявил, что столица достойно проходит все испытания после начала СВО

Новости часа: Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Новости часа: Орешкин анонсировал рост зарплат в РФ по итогам апреля

Собянин рассказал о популярной городской программе поддержки в сфере инноваций

Собянин сообщил, что парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной

Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

Новости часа: Собянин подвел итоги благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"

Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

Завершена установка главного пролетного строения моста через затон Новинки

Новости часа: Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва достойно проходит все испытания после начала СВО. Об этом заявил Сергей Собянин.

Причиной пожара в селе в Забайкалье стало короткое замыкание на мебельном комбинате. Это сообщение МВД.

Стоимость самолета МС-21 для российских компаний будет ниже рынка. Об этом заявил руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов.

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