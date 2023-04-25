Новости часа: Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин 25 апреля вручил государственные награды выдающимся москвичам. Церемония состоялась в Белом зале мэрии.

Пилорама горит на площади 1,5 тысячи "квадратов" в Свердловской области. Есть угроза распространения огня на жилые дома, сообщили в МЧС.

Россиян нет среди пострадавших в конфликте в Судане. Об этом сообщил посол РФ.