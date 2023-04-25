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В мире

Новости часа: Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Новости часа: Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Новости часа: Орешкин анонсировал рост зарплат в РФ по итогам апреля

Собянин рассказал о популярной городской программе поддержки в сфере инноваций

Собянин сообщил, что парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной

Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

Новости часа: Собянин подвел итоги благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"

Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

Завершена установка главного пролетного строения моста через затон Новинки

Новости часа: Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

Новости часа: Путин поддержал выравнивание денежного довольствия участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин 25 апреля вручил государственные награды выдающимся москвичам. Церемония состоялась в Белом зале мэрии.

Пилорама горит на площади 1,5 тысячи "квадратов" в Свердловской области. Есть угроза распространения огня на жилые дома, сообщили в МЧС.

Россиян нет среди пострадавших в конфликте в Судане. Об этом сообщил посол РФ.

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