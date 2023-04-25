Собянин рассказал о популярной городской программе поддержки в сфере инноваций

Городская программа поддержки инновационного бизнеса "Академия стартапов" стала наиболее популярна среди предпринимателей. Таковы результаты опроса, который провел Московский инновационный кластер, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Кроме программы для начинающих инноваторов, предприниматели отметили городские технологические конкурсы, которые уже помогли бизнесу привлечь более 1,5 миллиарда рублей венчурных инвестиций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.