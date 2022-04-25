Собянин рассказал о работе мер поддержки московской промышленности

Москва поддержит городскую промышленность, бизнес, некоммерческие организации и туристическую сферу. Уже работают десятки мер по оказанию помощи различным секторам экономики города, которые оказались под санкционным давлением. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Для промышленных предприятий снизили ставку льготного кредитования с 15 до 11% годовых. Также расширен список заемщиков, которые могут взять кредит. Для социально ориентированных НКО увеличили гранты и субсидии, а для владельцев палаток, киосков и сезонных павильонов снизили размер обеспечительного платежа в несколько раз.

Бизнес освободили от взносов в бюджет на 5 месяцев. Договоры на право торговли продлят на следующий год без торгов. Предполагается, что такая мера позволит сохранить бизнес для 4 тысяч предпринимателей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.