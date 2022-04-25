Собянин заявил об открытии сразу 13 районных клубов "Московского долголетия"

Сергей Собянин открыл Центр московского долголетия "Вешняки". Мэр отметил, что проект возвращается к работе в полном объеме.

"Пандемия отступила. Поэтому мы открываем двери кружков, клубов, парков для того, чтобы вы полноценно занимались. Я надеюсь, что популярность "Московского долголетия" за эти годы, когда мы жили в определенных ограничениях, нисколько не уменьшилась", – отметил Собянин в ходе общения с посетителями Центра московского долголетия "Вешняки".

По словам мэра, специалисты подготовили новую концепцию центров "Московского долголетия".

До сегодняшнего дня в столице работал 21 центр долголетия. Открылись еще 13, теперь в общей сложности их 34. До конца 2022 года планируется открыть еще 37 таких объектов в разных районах Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.