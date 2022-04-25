Собянин рассказал о принятых и планируемых мерах поддержки бизнеса

Москва поддержит столичную промышленность, бизнес, НКО и туристический сектор. Об этом у себя в блоге сообщил Сергей Собянин.

Для промышленных предприятий снизили ставку льготного кредитования с 15 до 11% годовых, а также расширили перечень заемщиков, которые могут взять кредит. Для социально ориентированных НКО увеличили гранты и субсидии.

Кроме того, для владельцев палаток, киосков и сезонных павильонов снизили размер обеспечительного платежа. Уже определили и план поддержки туристической отрасли.

По словам мэра, в ближайшие дни планируется обеспечить поддержку владельцев аттракционов и других объектов отдыха, работающих в столичных парках. Кроме того, власти Москвы организуют помощь ищущим работу гражданам с оплатой обучения новой специальности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.