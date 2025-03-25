Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 марта

Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе. В соответствии с ним в столице появятся около 400 километров дорог. В частности, планируется создать правоповоротный съезд с МКАД на Киевское шоссе и правоповоротный съезд с Киевского шоссе на МКАД.

Вместе с тем в городе установились устойчивые положительные температуры. Воздух прогрелся до 4 градусов. При этом до 21:00 вторника, 25 марта, в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В ночное время температура сохранится в пределах 1–3 градусов, а днем в среду, 26 марта, потеплеет до 10 градусов.

В связи с такими погодными условиями в 2025 году раньше начался сезон лесных пожаров. В частности, в Московском регионе пожароопасный период был официально объявлен с 20 марта. При этом в области уже зафиксировали случаи возгорания сухой травы.

