Собянин утвердил проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе

Проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе утвердили, сообщил Сергей Собянин. По плану построят около четырех километров дорог, включая правоповоротные съезды с магистралей, реконструируют боковые проезды и обустроят наземные пешеходные переходы.

Мэр отметил, что районы ТиНАО активно развиваются, и реализация проекта позволит адаптировать транспортный узел к интенсивному движению.

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