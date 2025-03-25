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25 марта, 19:30

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Собянин утвердил проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе

Собянин утвердил проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе

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Проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе утвердили, сообщил Сергей Собянин. По плану построят около четырех километров дорог, включая правоповоротные съезды с магистралей, реконструируют боковые проезды и обустроят наземные пешеходные переходы.

Мэр отметил, что районы ТиНАО активно развиваются, и реализация проекта позволит адаптировать транспортный узел к интенсивному движению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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