Собянин: 100 тыс школьников прошли профориентацию в центре "Профессии будущего"

Московские школьники активно участвуют в программе профориентации, которая помогает им определиться с будущей профессией. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, с начала проекта более 100 тысяч девятиклассников прошли комплексное тестирование, а в текущем учебном году в программе приняли участие уже 45 тысяч учеников.

Основной площадкой проекта является городской центр "Профессии будущего", где школьники могут посетить уникальный 5D-кинотеатр, пройти тестирование и пообщаться с представителями колледжей. Следующий этап – профессиональные пробы на базе 48 столичных колледжей, где ребята работают на современном оборудовании под руководством опытных педагогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.