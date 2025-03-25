Собянин: Москва развивает уникальную программу профориентации для 9-классников

Московские школьники стали чаще проходить программу профориентации. Сергей Собянин сообщил, что в столице создается инновационная система подготовки кадров.

Программа комплексной профориентации стартовала в конце 2023 года. Основная площадка – городской центр "Профессии будущего". Здесь девятиклассники могут пройти тестирование, посетить первый в стране профориентационный 5D-кинотеатр и пообщаться с представителями колледжей.

С начала проекта программу прошли более 100 тысяч учеников, из них 45 тысяч – в этом учебном году.

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