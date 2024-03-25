Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

Московские врачи не потеряли ни одного из 12 крайне тяжелых пациентов после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным по мерам, принимаемым в связи с терактом.

По словам мэра Москвы, почти половина из 12 человек уже перешли в категорию тяжелых пациентов. Собянин также отметил, что надеется на то, что все эти пациенты выживут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

