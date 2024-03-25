Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 23:45

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Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

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Сергей Собянин приехал в Боткинскую больницу к пострадавшим в "Крокус Сити"

Московские врачи не потеряли ни одного из 12 крайне тяжелых пациентов после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным по мерам, принимаемым в связи с терактом.

По словам мэра Москвы, почти половина из 12 человек уже перешли в категорию тяжелых пациентов. Собянин также отметил, что надеется на то, что все эти пациенты выживут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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