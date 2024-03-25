Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские врачи не потеряли ни одного из 12 крайне тяжелых пациентов после теракта в "Крокус Сити Холле", заявил Сергей Собянин.

Полный разбор концертного зала "Крокус Сити Холла" завершится 26 марта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания у президента РФ Владимира Путина.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе совещания по ситуации вокруг теракта в "Крокус Сити Холле" сообщил, что в квартире обвиняемых нашли инструменты подготовки к преступлению.

