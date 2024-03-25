Более 6 тыс московских школьников учатся в медицинских классах – Собянин

Свыше шести тысяч учеников получают практические и фундаментальные знания в Москве. Медицинские классы открыты почти в каждом четвертом образовательном учреждении. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, столица уже восемь лет помогает подрастающему поколению получать углубленные знания о медицинских профессиях и готовить высококвалифицированные кадры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.