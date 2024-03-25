Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

Новости

25 марта, 11:45

Новости

Более 6 тыс московских школьников учатся в медицинских классах – Собянин

Более 6 тыс московских школьников учатся в медицинских классах – Собянин

"Мой район. Новости": около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

"Мой район. Новости": открыт прием заявок на онлайн-конкурс "Покажи Москву"

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о формировании городского вокзала Шелепиха

Сергей Собянин приехал в Боткинскую больницу к пострадавшим в "Крокус Сити"

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"

Собянин: совместно с областью выплатим до 3 млн рублей пострадавшим в "Крокусе"

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокусе"

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"

Свыше шести тысяч учеников получают практические и фундаментальные знания в Москве. Медицинские классы открыты почти в каждом четвертом образовательном учреждении. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, столица уже восемь лет помогает подрастающему поколению получать углубленные знания о медицинских профессиях и готовить высококвалифицированные кадры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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