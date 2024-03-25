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25 марта, 07:45

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Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

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Столичные власти утвердили два новых проекта комплексного развития территорий. В своем телеграмм-канале Сергей Собянин уточнил, что речь идет о площадках в районах Ясенево и Восточное Дегунино. Там возведут новые жилые дома и всю необходимую инфраструктуру, включая многоуровневые паркинги.

Всего в столице реализуются 70 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 895 гектаров. Будет создано порядка 170 тысяч рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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