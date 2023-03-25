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Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

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Предприниматели при поддержке города получили в банках около 280 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Помощь возможна благодаря Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Например, в прошлом году под поручительства Фонда предпринимателям выдали почти 50 миллиардов рублей.

Больше половины получателей, по словам мэра, столкнулись бы с отказом банка без этой поддержки. Всю необходимую информацию о ней можно узнать в консультационном центре Фонда. Там расскажут про схему финансирования, льготные программы и банковские предложения для бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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