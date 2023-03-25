Работы по возрождению павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ завершат в этом году

Работы по возрождению павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируется завершить в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Зданию вернут исторический облик 1954 года. Восстанавливают павильон по архивным фотографиям и данным. Тогда он назывался "Поволжье". Специалисты воссоздают фонтаны-каскады, декоративное покрытие, отделку фасада и живописные полотна на потолках с обрамлениями из лепнины. На свои места вернутся 32 люстры из бронзы. Их тоже восстановили по историческим фотографиям.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.