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Работы по возрождению павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ завершат в этом году

Работы по возрождению павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ завершат в этом году

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Работы по возрождению павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируется завершить в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Зданию вернут исторический облик 1954 года. Восстанавливают павильон по архивным фотографиям и данным. Тогда он назывался "Поволжье". Специалисты воссоздают фонтаны-каскады, декоративное покрытие, отделку фасада и живописные полотна на потолках с обрамлениями из лепнины. На свои места вернутся 32 люстры из бронзы. Их тоже восстановили по историческим фотографиям.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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