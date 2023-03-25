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Собянин рассказал о восстановлении московской культуры после пандемии

Собянин рассказал о восстановлении московской культуры после пандемии

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Сергей Собянин рассказал о восстановлении московской культуры после пандемии. По его словам, в течение двух лет московские театры, музеи и концертные залы были либо закрыты, либо работали с ограничениями – туда пускали в масках и по QR-кодам. За это время культура в Москве не просто выжила, ее популярность только растет. В прошлом году городские музеи посетили более 16 миллионов человек.

В городских парках прошло почти 15 тысяч фестивалей и других мероприятий. Более двухсот премьер состоялось в театрах столицы, там побывало в два раза больше зрителей, чем, например, в 2020 году. Для участников СВО и жителей новых территорий было организовано больше 150 концертов. В День работника культуры мэр Москвы поздравил с праздником московских музейщиков, артистов, музыкантов, библиотекарей и всех, кто посвятил свою жизнь прекрасному.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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