Мэр поздравил работников культуры с профессиональным праздником

У работников сферы культуры профессиональный праздник. Сотрудников театров, музеев, библиотек, парков, кинотеатров и концертных залов поздравил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, в столице сейчас больше 10 тысяч мест, где можно культурно организовать досуг. Огромный выбор событий на любой вкус. Регулярно проходят выставки, концерты, литературные вечера, фестивали и акции. Мэр поблагодарил всех причастных за энтузиазм и креативность, а также за вклад в развитие культуры в столице.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.