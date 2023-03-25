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Мэр поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Мэр поздравил работников культуры с профессиональным праздником

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У работников сферы культуры профессиональный праздник. Сотрудников театров, музеев, библиотек, парков, кинотеатров и концертных залов поздравил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Как отметил мэр, в столице сейчас больше 10 тысяч мест, где можно культурно организовать досуг. Огромный выбор событий на любой вкус. Регулярно проходят выставки, концерты, литературные вечера, фестивали и акции. Мэр поблагодарил всех причастных за энтузиазм и креативность, а также за вклад в развитие культуры в столице.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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