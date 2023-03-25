Метро "Аэропорт Внуково" станет первой в РФ станцией, располагающейся в авиагавани

Метро "Аэропорт Внуково" станет первой в России станцией, располагающейся на территории авиагавани. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Благодаря этой станции пассажиры смогут добраться из центра города до аэропорта всего за 40 минут. Новая станция столичного метрополитена появится после продления Солнцевской линии уже в 2023 году.

Мэр отметил, что это будет масштабный многоуровневый комплекс, который изменит транспортную доступность не только для миллионов авиапассажиров, но и для местных жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

