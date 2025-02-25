Новости часа: утвержден проект планировки участка русла Москвы-реки у Тушинского аэродрома

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти столицы утвердили проект планировки участка русла Москвы-реки у Тушинского аэродрома, рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году на северо-западе Москвы демонтировали более 360 незаконных построек, заявили в Госинспекции.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до четверга, 27 февраля, отметили синоптики.

