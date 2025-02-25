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Новости

25 февраля, 23:55

Новости

Новости часа: утвержден проект планировки участка русла Москвы-реки у Тушинского аэродрома

Новости часа: утвержден проект планировки участка русла Москвы-реки у Тушинского аэродрома

Новости часа: на трамвайных остановках появятся еще 150 приподнятых платформ

Современная набережная появится рядом с бывшим Тушинским аэродромом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 февраля

Новости часа: Собянин рассказал о количестве женщин-предпринимателей в Москве

Мэр Москвы: с 2011 года построено и реконструировано более 100 путепроводов

Новости часа: технопарки впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Сергей Собянин рассказал, какие путепроводы откроются в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке москвичей в бизнесе

Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти столицы утвердили проект планировки участка русла Москвы-реки у Тушинского аэродрома, рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году на северо-западе Москвы демонтировали более 360 незаконных построек, заявили в Госинспекции.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до четверга, 27 февраля, отметили синоптики.

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