25 февраля, 22:30Новости
Новости часа: на трамвайных остановках появятся еще 150 приподнятых платформ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На трамвайных остановках столицы обустроят еще 150 приподнятых платформ, рассказал Сергей Собянин.
Более половины активных водителей такси Москвы и Московской области прошли аттестацию, отметили в Дептрансе.
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