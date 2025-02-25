Новости часа: на трамвайных остановках появятся еще 150 приподнятых платформ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На трамвайных остановках столицы обустроят еще 150 приподнятых платформ, рассказал Сергей Собянин.

Более половины активных водителей такси Москвы и Московской области прошли аттестацию, отметили в Дептрансе.

В марте в Москве ожидаются морозы до минус 10 градусов и снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

