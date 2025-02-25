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Новости

25 февраля, 22:30

Новости

Новости часа: на трамвайных остановках появятся еще 150 приподнятых платформ

Новости часа: на трамвайных остановках появятся еще 150 приподнятых платформ

Современная набережная появится рядом с бывшим Тушинским аэродромом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 февраля

Новости часа: Собянин рассказал о количестве женщин-предпринимателей в Москве

Мэр Москвы: с 2011 года построено и реконструировано более 100 путепроводов

Новости часа: технопарки впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Сергей Собянин рассказал, какие путепроводы откроются в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке москвичей в бизнесе

Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Новости часа: технопарки Москвы впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На трамвайных остановках столицы обустроят еще 150 приподнятых платформ, рассказал Сергей Собянин.

Более половины активных водителей такси Москвы и Московской области прошли аттестацию, отметили в Дептрансе.

В марте в Москве ожидаются морозы до минус 10 градусов и снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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