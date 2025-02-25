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Новости

25 февраля, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 февраля

Новости часа: Собянин рассказал о количестве женщин-предпринимателей в Москве

Мэр Москвы: с 2011 года построено и реконструировано более 100 путепроводов

Новости часа: технопарки впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Сергей Собянин рассказал, какие путепроводы откроются в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке москвичей в бизнесе

Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Новости часа: технопарки Москвы впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

Каждое шестое ДТП на дорогах Москвы произошло из-за превышения скорости в 2024 году

Рядом с бывшим Тушинским аэродромом появится современная набережная. Соответствующий проект планировки участка русла Москвы-реки утвердили в ходе заседания президиума правительства столицы. По словам Сергея Собянина, там укрепят берег, восстановят почвенный слой и выполнят работы по озеленению.

Специалисты Гидрометцентра предупредили москвичей, что в первый месяц весны в городе ожидаются морозы до минус 10 градусов и снег. Однако, по словам синоптиков, такие погодные условия являются нормальными для марта.

Тем временем эксперты отмечают рост спроса на редкоземельные металлы. В Минприроды рассказали, что общие запасы редких металлов на данный момент составляют 658 миллионов тонн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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