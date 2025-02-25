Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 февраля

Рядом с бывшим Тушинским аэродромом появится современная набережная. Соответствующий проект планировки участка русла Москвы-реки утвердили в ходе заседания президиума правительства столицы. По словам Сергея Собянина, там укрепят берег, восстановят почвенный слой и выполнят работы по озеленению.

Специалисты Гидрометцентра предупредили москвичей, что в первый месяц весны в городе ожидаются морозы до минус 10 градусов и снег. Однако, по словам синоптиков, такие погодные условия являются нормальными для марта.

Тем временем эксперты отмечают рост спроса на редкоземельные металлы. В Минприроды рассказали, что общие запасы редких металлов на данный момент составляют 658 миллионов тонн.

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