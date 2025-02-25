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Новости

25 февраля, 15:45

Новости

Новости часа: технопарки впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Новости часа: технопарки впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Сергей Собянин рассказал, какие путепроводы откроются в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке москвичей в бизнесе

Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Новости часа: технопарки Москвы впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

Каждое шестое ДТП на дорогах Москвы произошло из-за превышения скорости в 2024 году

Мэр Москвы: технопарки впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Новости часа: "День без турникетов" впервые пройдет в московских технопарках

Новости часа: Собянин сообщил о помощи предпринимателям через центр "Моя работа"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "День без турникетов" впервые пройдет в московских технопарках. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Сходненском тупике построят путепровод через пути МЦД-2, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благотворительная акция пройдет на катке ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве", пишет портал mos.ru.

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