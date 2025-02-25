Новости часа: технопарки впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "День без турникетов" впервые пройдет в московских технопарках. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Сходненском тупике построят путепровод через пути МЦД-2, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благотворительная акция пройдет на катке ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве", пишет портал mos.ru.