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Новости

Новости

25 февраля, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке москвичей в бизнесе

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке москвичей в бизнесе

Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Новости часа: технопарки Москвы впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

Каждое шестое ДТП на дорогах Москвы произошло из-за превышения скорости в 2024 году

Мэр Москвы: технопарки впервые можно посетить в рамках "Дня без турникетов"

Новости часа: "День без турникетов" впервые пройдет в московских технопарках

Новости часа: Собянин сообщил о помощи предпринимателям через центр "Моя работа"

Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

Мэр Москвы: городскому центру "Моя работа" исполнилось четыре года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам стать предпринимателями. Об этом заявил Сергей Собянин.

Праздничную программу подготовили в московском транспорте в честь Масленицы, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Московском регионе продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы до четверга. Соответствующее предупреждение опубликовали синоптики.

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