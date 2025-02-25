Новости часа: Собянин рассказал о поддержке москвичей в бизнесе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам стать предпринимателями. Об этом заявил Сергей Собянин.

Праздничную программу подготовили в московском транспорте в честь Масленицы, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Московском регионе продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы до четверга. Соответствующее предупреждение опубликовали синоптики.