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Новости

Новости

25 февраля, 16:45

Новости

Новости часа: число посетителей столичных парков выросло в четыре раза за 10 лет – Собянин

Новости часа: число посетителей столичных парков выросло в четыре раза за 10 лет – Собянин

Новости часа: Москва получит еще 3800 электробусов в течение шести лет – Собянин

Система обучения помогает молодым музыкантам выйти на широкую аудиторию – Собянин

Собянин: в четыре раза больше людей стали посещать московские парки

Посещаемость парков за 10 лет выросла в четыре раза – мэр Москвы

Москва получит 800 электробусов до конца 2024 года – Слбянин

Новости часа: в Москве организовано 20 школьных спортивных лиг

Новости часа: в Москве 800 тысяч учащихся приняли участие в спортивных лигах за 4 года

Новости часа: Собянин рассказал о самых популярных спортивных лигах в московских школах

Собянин сообщил, что в ТиНАО построят дорогу от Саларьево до Калужского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число посетителей московских парков выросло в четыре раза за 10 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин

Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за ледяного дождя, сообщает столичный Дептранс.

В Москве восстановили почти 350 ветхих зданий в 2023 году, заявили в комплексе экономической политики.

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