25 февраля, 16:45Новости
Новости часа: число посетителей столичных парков выросло в четыре раза за 10 лет – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число посетителей московских парков выросло в четыре раза за 10 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин
Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за ледяного дождя, сообщает столичный Дептранс.
В Москве восстановили почти 350 ветхих зданий в 2023 году, заявили в комплексе экономической политики.