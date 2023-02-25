Собянин: изменение дорожной разметки помогает сделать МКАД безопаснее и быстрее

Продуманная разметка на МКАД помогает снизить аварийность и увеличить скорость до 35% на отдельных участках. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, МКАД – одна из самых востребованных магистралей города. Ежедневно по ней передвигается больше миллиона машин, а изменение дорожной разметки помогает сделать трассу безопаснее и быстрее.

В прошлом году было реализовано пять крупных проектов по изменению разметки на МКАД. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

