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25 февраля, 17:15

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Собянин рассказал о развитии сферы электромобилестроения в Москве

Собянин рассказал о развитии сферы электромобилестроения в Москве

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Электротранспорт в Москве становится все популярнее. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, это будущее с точки зрения как технологий, так и экологии, поэтому спрос на детали для электротранспорта постоянно растет. Так, одна столичная компания по производству аккумуляторных батарей за год увеличила продажи в три раза.

Кроме того, в прошлом году в Москве появился целый кластер отечественного электромобилестроения. Он уже объединил более 40 предприятий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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