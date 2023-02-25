25 февраля, 17:15Новости
Собянин рассказал о развитии сферы электромобилестроения в Москве
Электротранспорт в Москве становится все популярнее. Об этом рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, это будущее с точки зрения как технологий, так и экологии, поэтому спрос на детали для электротранспорта постоянно растет. Так, одна столичная компания по производству аккумуляторных батарей за год увеличила продажи в три раза.
Кроме того, в прошлом году в Москве появился целый кластер отечественного электромобилестроения. Он уже объединил более 40 предприятий.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.