Собянин подписал постановление о создании новой ООПТ в долине реки Лихоборки

Долина реки Лихоборки теперь станет ландшафтным заказником и особо охраняемой природной территорией. Сответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Дело в том, что в тех местах обитают редкие виды животных и птицы. В речной долине встречаются огарь, озерная лягушка, европейский крот. Также можно увидеть пустельгу, коростеля, камышницу и белоспинного дятла.

Площадь природного парка составит 23,5 гектара. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

