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25 февраля, 16:30

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Собянин подписал постановление о создании новой ООПТ в долине реки Лихоборки

Собянин подписал постановление о создании новой ООПТ в долине реки Лихоборки

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Долина реки Лихоборки теперь станет ландшафтным заказником и особо охраняемой природной территорией. Сответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Дело в том, что в тех местах обитают редкие виды животных и птицы. В речной долине встречаются огарь, озерная лягушка, европейский крот. Также можно увидеть пустельгу, коростеля, камышницу и белоспинного дятла.

Площадь природного парка составит 23,5 гектара. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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