Собянин рассказал, когда в Москве могут снять ряд ограничений по коронавирусу

Сергей Собянин сообщил, что в Москве ряд ограничительных мер по коронавирусу могут снять в ближайшие один-два месяца при сохранении тенденции к снижению числа госпитализируемых.

"Мы видим тренд на снижение заболеваемости, но количество заболевших еще достаточно приличное. Каждый день в больницы укладывается около 500–600 человек. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения", – сказал мэр.

В России за последние сутки выявили 11 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 211 (10,8%) человек.