Собянин открыл второй флагманский центр занятости населения "Моя работа"

15:45
Новый флагманский центр занятости "Моя работа" для самозанятых и индивидуальных предпринимателей помог уже 8 тысячам москвичей. Об этом заявил Сергей Собянин во время открытия нового флагманского центра на улице Шаболовке в Донском районе.
В пилотном режиме флагманский центр открылся в сентябре. Его штат насчитывает 28 сотрудников. Там доступна экосистема полного цикла "Самозанятость в руки".
За тестовый период работы сотрудники центра провели более 10 тысяч консультаций для соискателей и 200 обучающих мероприятий для начинающих предпринимателей. В этом центре можно получить всю необходимую информацию об организации собственного дела. При этом уникальной услугой флагманского центра "Моя работа" стал сервис бесплатной регистрации ИП, ООО и самозанятых.
По словам Сергея Собянина, система самозанятости в РФ дает новые возможности для людей, однако не все про них знают. Он пояснил, что флагманский центр вместе с партнерами, профессионально занимающимися трудоустройством, помогает в открытии бизнеса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: