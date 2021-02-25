Собянин открыл второй флагманский центр занятости населения "Моя работа"

Новый флагманский центр занятости "Моя работа" для самозанятых и индивидуальных предпринимателей помог уже 8 тысячам москвичей. Об этом заявил Сергей Собянин во время открытия нового флагманского центра на улице Шаболовке в Донском районе.

В пилотном режиме флагманский центр открылся в сентябре. Его штат насчитывает 28 сотрудников. Там доступна экосистема полного цикла "Самозанятость в руки".

За тестовый период работы сотрудники центра провели более 10 тысяч консультаций для соискателей и 200 обучающих мероприятий для начинающих предпринимателей. В этом центре можно получить всю необходимую информацию об организации собственного дела. При этом уникальной услугой флагманского центра "Моя работа" стал сервис бесплатной регистрации ИП, ООО и самозанятых.

По словам Сергея Собянина, система самозанятости в РФ дает новые возможности для людей, однако не все про них знают. Он пояснил, что флагманский центр вместе с партнерами, профессионально занимающимися трудоустройством, помогает в открытии бизнеса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.