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25 января, 20:30

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Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

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Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы на 2025 год. Прежде всего работы продолжатся на 83 знаковых окружных объектах и городских парковых территориях. Кроме того, завершится обновление набережной на территории музея-заповедника "Коломенское" и Пушкинской набережной. Также приведут в порядок около 700 улиц. Крупнейший проект – комплексное благоустройство сразу трех вылетных магистралей.

Более 400 миллионов поездок совершили пассажиры на МЦД-1 с момента его запуска. Московские центральные диаметры помогают быстрее добираться до нужных мест, а также становится ключевым элементом для развития городской инфраструктуры. Кроме того, вокруг станций активно создают инфраструктуру и формируют новые рабочие места.

Оттепель сохранится в столичном регионе в первые дни февраля. Температура днем будет колебаться около 0–4 градусов, а ночью будет на уровне 0 градусов. Аномальная для января температура в Москве объясняется выносом теплого воздуха из атлантических широт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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