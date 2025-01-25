25 января, 19:30Новости
Новости часа: Собянин рассказал о создании в Москве улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юго-востоке Москвы появилась улица имени героя Великой Отечественной войны Николая Сечкина, рассказал Сергей Собянин.
Столичные промпредприятия предлагают программы стажировок и практик для учащихся вузов и колледжей, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Правила пользования столичным метрополитеном обновили. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.