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Новости

25 января, 19:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о создании в Москве улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

Новости часа: Собянин рассказал о создании в Москве улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

Сергей Собянин рассказал о появлении улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем и юбилеем МГУ

Новости часа: территории МГУ приведены в порядок к юбилею вуза

Новости часа: Москва выполнила обязательства по созданию кластера МГУ

Новости часа: Собянин принял участие в заседании попечительского совета МГУ

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

Новости часа: Собянин рассказал, как новые трассы улучшат доступность 5 районов юга Москвы

Собянин рассказал, как новые трассы улучшат доступность пяти районов юга Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юго-востоке Москвы появилась улица имени героя Великой Отечественной войны Николая Сечкина, рассказал Сергей Собянин.

Столичные промпредприятия предлагают программы стажировок и практик для учащихся вузов и колледжей, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Правила пользования столичным метрополитеном обновили. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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