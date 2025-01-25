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25 января, 13:15

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Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

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Сергей Собянин рассказал о ключевых направлениях благоустройства в столице. Работы продолжатся на 83 значимых объектах, включая городские парки и улицы.

По словам начальника управления по благоустройству департамента капитального ремонта Леонида Хрунова, в этом году продолжится реабилитация зеленых территорий в парках Горького, Коломенское и Сокольники. Проекты реализуются поэтапно, чтобы равномерно распределить потоки отдыхающих и сохранить ценные природные зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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