Новости часа: Бирюлевская линия метро повысит доступность 7 районов Москвы – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бирюлевская линия метро повысит доступность для жителей 7 районов Москвы. Это информация Сергея Собянина.

Москвичи купили и арендовали у города более 30 гектаров земли для строительства жилья в 2023 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Голосование по выбору новой экскурсии в Музее транспорта Москвы стартовало на "Активном гражданине", уточнили в пресс-службе Дептранса.