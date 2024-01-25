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25 января, 23:55

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Новости часа: Бирюлевская линия метро повысит доступность 7 районов Москвы – Собянин

Новости часа: Бирюлевская линия метро повысит доступность 7 районов Москвы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает выпускать импортозамещающую продукцию

Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Новости часа: еще 10 тыс бюджетных мест для 9-классников создадут в колледжах Москвы

Собянин рассказал о работе столичной полиции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Собянин: в колледжах создадут еще 10 тыс бюджетных мест для девятиклассников

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бирюлевская линия метро повысит доступность для жителей 7 районов Москвы. Это информация Сергея Собянина.

Москвичи купили и арендовали у города более 30 гектаров земли для строительства жилья в 2023 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Голосование по выбору новой экскурсии в Музее транспорта Москвы стартовало на "Активном гражданине", уточнили в пресс-службе Дептранса.

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